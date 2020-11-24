Патрушев рассказал о предотвращенных в Крыму терактах

Четыре теракта предотвращено в Крыму с начала года, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила [в 2020 году] предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта», – передает ТАСС слова секретаря Совбеза во вторник на совещании в режиме видеоконференции по вопросам национальной безопасности на территории Крымского полуострова.

Патрушев отметил также, что по всем выявленным нарушениям антитеррористической защищенности гостиниц и здравниц на полуострове «приняты соответствующие меры прокурорского реагирования».

Секретарь СБ коснулся также других вопросов безопасности в Крыму. По его словам, принятые меры позволили в период прошедшего курортного сезона не допустить осложнения в регионе криминогенной обстановки, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По данным Патрушева, в текущем году в Крыму были спасены от утопления 59 человек, на 23% сократилось число пожаров, почти на 13% – количество ДТП и погибших в них, почти на треть – число пострадавших в авариях детей, а «усиление контроля за качеством и безопасностью продуктов питания и питьевой воды позволило не допустить массовых пищевых отправлений».

«При подготовке к курортному сезону 2021 года необходимо учесть опыт, полученный в этом году», – поставил задачу секретарь Совбеза.

Напомним, в июне ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, были задержаны пятеро экстремистов, поддерживавших связь с украинскими радикалами.