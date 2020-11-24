Новгородка за плату оформила мигрантов отцами своих пятерых детей

Многодетная 29-летняя жительница села Марево Новгородской области за деньги оформила отцами своих пятерых детей мигрантов из одной из стран ближнего зарубежья, желавших в упрощенном порядке получить гражданство России.

«В Новгородской области сотрудники полиции выявили факты организации незаконной миграции, совершенные группой лиц по предварительному сговору. … В августе-сентябре 2020 года 29-летняя жительница села Марево за денежное вознаграждение оформила фиктивное отцовство пятерых граждан одной из стран ближнего зарубежья на своих детей», – говорится в сообщении регионального управления МВД.

Поиском иностранцев, которые с помощью подобной процедуры в дальнейшем планировали в упрощенном порядке получить гражданство России, занималась проживающая в Великом Новгороде 42-летняя знакомая многодетной матери.

Теперь в отношении подозреваемой и помогавшей ей 42-летней подруги возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК (организация незаконной миграции). Женщинам грозит до семи лет колонии.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств дела. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям иностранных граждан, участвовавших в незаконной схеме.