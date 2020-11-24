Индия провела испытания ракеты BrahMos класса «земля – земля»

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) успешна провела испытания сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос» (BrahMos) класса «земля – земля».

Как сообщает агентство АНИ, запуск ракеты с повышенной дальностью до 400 км состоялся на полигоне в районе Андаманских и Никобарских островов. BrahMos успешно поразила цель, испытания прошли в полном соответствии с установленными параметрами, заявили источники в DRDO, передает ТАСС.

Напомним, в августе содиректор российско-индийского совместного предприятия «Брамос» Александр Максичев сообщил, что гиперзвуковая крылатая ракета BrahMos скоростью 6-7 Махов будет создана до 2028 года.