В США захотели маркировать иностранные программы на ТВ

Федеральная комиссия связи США предложила маркировать программы для эфирного вещания, оплаченные или предоставленные иностранными властями или их представителями.

Регулятор предложил «принять конкретные требования о раскрытии информации применительно» к таким программам. По заявлению комиссии, это позволит «исключить любую неясность относительно источника программы». Предложение касается контента от властей другой страны, иностранных политических партий, лиц, зарегистрированных как агент иностранного лица, организаций из числа иностранных миссий, а также «иностранных СМИ, находящихся в США», передает РИА «Новости».

Маркировать предлагается весь их теле- и радиоконтент. Комиссия предлагает сообщать информацию о том, было ли размещение контента платным, кто его предоставил и указывать страну поставщика. На ТВ шрифт соответствующей надписи предлагают установить как минимум в 4% от высоты изображения. Оставаться на экране надпись должна будет не менее четырех секунд. Уведомление предлагают показывать как минимум в начале и конце программ, а если те длятся более часа – не менее одного раза в час.

В 2017 году главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента в США по требованию минюста страны.