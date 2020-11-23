Немцы стали меньше доверять демократии в США и критичнее относиться к России

Граждане Германии стали меньше доверять американской демократии и критичнее относиться к России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Kantar Public по заказу Фонда Кербера.

Фонд сообщает, что после американских президентских выборов у 53% опрошенных жителей Германии «доверие к американской демократии ослабло», у 34% – «окрепло». При этом 51% выступает за «большую независимость Германии и Европы от США». 78% считают, что победа Джо Байдена приведет к нормализации трансатлантических отношений. До выборов 79% опрошенных заявляли, что состояние отношений США и Германии «очень плохое» или «скорее плохое». В то же время 74% американцев считают отношения с Германией «очень хорошими» или «скорее хорошими», добавляет фонд со ссылкой на данные другого опроса от Pew Research Center.

Глава направления международной политики фонда Нора Мюллер считает, что «последние четыре годы были серьезнейшим испытанием на прочность для трансатлантических отношений». Однако ожидания жителей Германии, связанные с Байденом, демонстрируют, что «ущерб не является невосстановимым», передает РИА «Новости».

Отмечается, что до выборов 25% участников опроса называли США одним из вызовов для немецкой внешней политики, только 10% называли страну важным партнером Германии, большинство заявляло, что США не являются партнером ФРГ в таких вопросах, как защита климата (84%), свобода торговли (58%), защита меньшинств и демократии (57%), отношения с Китаем (63%).

Большинство (85%) респондентов выступают за демократию, считая, что демократические страны лучше справляются с такими вызовами XXI века, как пандемия, чем недемократические. При этом 51% опрошенных выступают против того, чтобы Берлин разрешал доступ к инфраструктурным проектам недемократическим странам, 42% с таким запретом не соглашаются.

Наибольшими вызовами немецкой внешней политике опрошенные назвали, миграцию и Россию (27%), хотя год назад внешнеполитическим вызовом Россию называли только 6%. Изменение климата считают внешнеполитическим вызовом 8% (год назад – 31%), пандемию – 14%. Среди важнейших партнеров Германии в мире респонденты назвали Францию (43%), США (23%), Китай (7%) и Россию (5%), передает ТАСС.

Весной 36% респондентов считали, что отношения с Китаем важнее отношений с США, сейчас так думают 27%. 56% считают более важными отношения с США, в апреле таких было 37%. Растущее влияние Китая оценивают негативно 43%, 46% относятся к этому нейтрально, 10% – положительно. В случае холодной войны между США и Китаем Германия, по мнению большинства ее жителей (82%), должна придерживаться нейтралитета.

Опрос проводился в два этапа – в сентябре и ноябре. В сентябре в нем приняли участие 1005 человек старше 18 лет, в ноябре 1058 человек.

В июне сообщалось, что жители европейских стран разочаровались в США на фоне кризиса из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют обширные опросы, проведенные по заказу Европейского совета по международным отношениям. Почти в каждой стране, участвовавшей в опросах, большинство людей заявили, что были поражены тем, как Дональд Трамп справляется с коронавирусным кризисом, и потеряли доверие к Соединенным Штатам как к мировому лидеру.

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