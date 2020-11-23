На Украине рассказали о «бизнесменах в погонах» в СБУ

В Службе безопасности Украины слишком много «бизнесменов в погонах», что мешает ей быть эффективным органом, работающим на благо государства, считает депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Реформаторы думают, что служба неэффективна, продажна, имеет раздутый штат и невластные функции. Консерваторы не хотят по сути ничего менять и думают, что предложенная в законопроекте реформа ослабит разведывательную службу. На самом деле каждая из сторон права. Однако проблема не в плохих законах. Проблема в том, что в СБУ слишком много бизнесменов в погонах. Они делают бизнес, а не занимаются контрразведкой. А это снижает эффективность Службы, деморализует честных и профессиональных офицеров, дискредитирует спецслужбу в глазах общества», – написала Верещук в Facebook.

По мнению депутата, СБУ следует «самоочиститься от бизнесменов», а это зависит не от реформ и законов, а от «политической воли руководства государства и СБУ». Как отметила Верещук, в структуре достаточно честных и профессиональных сотрудников, но им «нужно дать надежду, что СБУ будет другой».

Ранее опрос Фонда «Демократические инициативы» показал, что деятельность главы СБУ вызывает негатив у 43,9% жителей Украины. Согласно исследованию Института анализа и прогнозирования, СБУ не доверяют почти 60% украинцев.

В октябре СБУ потребовала от Google и Apple заблокировать российские приложения.