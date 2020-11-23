В организациях Москвы зафиксировано свыше 17 тыс. нарушений по COVID-19

В Москве с начала осени было зафиксировано более 17 тыс. нарушений санитарных мер по коронавирусу в организациях, приостановлена деятельность 164 предприятий, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он отметил, что уполномоченными органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и полицией на постоянной основе проводятся проверки во всех местах массового скопления людей по соблюдению мер по коронавирусу, в частности, использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, передает РИА «Новости».

«Всего с начала осени зафиксировано более 17 тыс. нарушений организациями и предприятиями. За нарушение санитарных требований на данный момент приостановлена деятельность 164 организаций и предприятий», – сказал Данчиков.

Он подчеркнул, что всего с начала осени в Москве было зафиксировано более 151,5 тыс. нарушений гражданами мер по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что методические рекомендации для бизнеса по борьбе с распространением коронавируса станут обязательными требованиями. Соответствующее поручение Роспотребнадзору дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

За минувшие сутки в России выявлено 25 тыс. 173 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6 тыс. 866, Санкт-Петербурге – 2 тыс. 926, Московской области – 971.