Мишустин поручил сделать обязательными COVID-рекомендации для бизнеса

Методические рекомендации для бизнеса по борьбе с распространением коронавируса станут обязательными требованиями. Соответствующее поручение Роспотребнадзору дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Проработайте вопрос закрепления их в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению. Это поможет снизить риски распространения коронавирусной инфекции, сохранить жизни и здоровье людей. Важно, чтобы методические рекомендации были разработаны совместно с бизнес-сообществом, и, конечно, отраслевыми ассоциациями, организациями. И в тех местах, где они соблюдаются, риски инфицирования для персонала и потребителей, конечно, будут минимальными», – передает РИА «Новости» слова премьера.

С просьбой закрепить методические рекомендации для бизнеса в качестве требований обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, самые высокие показатели заболеваемости наблюдаются у работающего населения. В то же время, по ее словам, эпидемиологическое обследования предприятий показывают, что рекомендации Роспотребнадзора не всегда и не везде исполняются, сообщает ТАСС.

В мае Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в учреждениях физической культуры и спорта. В частности, речь шла об организации генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, измерением температуры у сотрудников, проверке их на наличие признаков респираторно-вирусных заболеваний.

В начале июня были подготовлены рекомендации для гостиниц и хостелов. Указывалось, что необходимо обеспечить социальную дистанцию и минимизировать скопление людей при регистрации при помощи разметки. По возможности следует установить прозрачные заграждения для защиты персонала, дезинфицировать ключи от номеров для их безопасной выдачи.