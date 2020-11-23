В Свердловской области дети-сироты получили квартиры

Дети-сироты Каменска-Уральского и Красноуфимска получили ключи от квартиры в новостройках, сообщили в фонде жилищного строительства Свердловской области.

Отмечается, что за время действия областной программы по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Каменске-Уральском впервые вручают столько квартир – 73, сообщает местный портал Justmedia.ru.

Общая площадь квартир, приобретенных фондом в новостройке на Кутузова, составляет 2 тыс. 413 квадратных метров. Для этого из областного бюджета было направлено 88,5 млн рублей. Новый дом расположен в активно развивающемся микрорайоне Южный. В шаговой доступности здесь магазины, детский сад, современная школа «Аксиома», которую открыли в сентябре этого года.

В Красноуфимске квартиры в новом доме получают 60 детей-сирот. Это очень важное событие для города, поскольку такое количество жилья для детей-сирот здесь не строилось с 2016 года. Еще 20 квартир в том же доме муниципалитет передаст переселенцам из аварийного жилья.

Общая площадь квартир для детей-сирот составляет 2 тыс. 27 квадратных метра. На их строительство из областного бюджета направлено более 95 млн рублей.

Ранее гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев сообщил, что в Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и еще четырех российских регионах начались выплаты денежных компенсаций обманутым дольщикам.