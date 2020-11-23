Байден решил с помощью темнокожей женщины в ООН «восстановить моральный дух»

Джозеф Байден, который уже провозгласил себя «избранным руководителем» США, намерен выдвинуть на должность постпреда страны при ООН Линду Томас-Гринфилд, сообщили СМИ.

Об этом сообщает The Washington Post. Портал Axios отмечает, что, по мнению Байдена и его окружения, выдвижение на этот пост «темнокожей женщины и уважаемого дипломата поможет восстановить моральный дух». Томас-Гринфилд занимала при президентстве Барака Обамы должность помощника госсекретаря по вопросам Африки, передает ТАСС. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg, Джон Салливан, один из бывших помощников Хиллари Клинтон, станет помощником Байдена по национальной безопасности.

Напомним, Байден начал распределять ключевые посты в своей администрации. Согласно утечкам, на должность главы Госдепа назначат давнего соратника будущего президента Энтони Блинкена. Он еще в 80-е годы выступал против советских газопроводов на Запад, а в последнее время был одним из авторов концепции санкционной политики США в отношении России. Как сообщается на сайте переходной команды Байдена, «избранный президент объявил о назначении» главой «аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента» Рона Клайна, который уже работал с Байденом, когда тот был вице-президентом.