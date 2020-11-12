Байден объявил о назначении главы аппарата сотрудников Белого дома

Кандидат в президенты США Джо Байден, который уже заявил о своей победе на выборах, объявил о назначении главы аппарата сотрудников Белого дома.

Как сообщается на сайте переходной команды Байдена, «избранный президент объявил о назначении» главой «аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента» Рона Клайна, который уже работал с Байденом, когда тот был вице-президентом. Клайн возглавлял тогда аппарат вице-президента США и был его советником. В 1995–1999 годах от занимал тот же пост при Альберте Горе – вице-президенте в администрации Билла Клинтона. В 2014 году Клайн занимал пост координатора по вопросам борьбы с вирусом Эбола, а в последнее время являлся старшим советником предвыборной кампании Байдена.

Байден заявил, что Клайн был ему «правой рукой, в том числе когда в 2009 году спасали американскую экономику после одного из сильнейших спадов в истории, а позднее, в 2014 году, боролись с ужасающим кризисом в области здравоохранения». Он похвалил Клайна за «глубокий, разносторонний опыт и способность работать с людьми всех политических взглядов». По мнению Байдена, «это как раз то, что требуется от руководителя аппарата сотрудников Белого дома в разгар борьбы с кризисом и восстановления страны», передает ТАСС.

Напомним, СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Действующий глава американского государства Дональд Трамп подчеркнул, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Не исключено, что состоится разбирательство в Верховном и прочих судах.

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