Счетная палата оценила реализацию программ Союзного государства

Российская Счетная палата и Комитет госконтроля Белоруссии подготовили заключение на отчет совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2019 год.

СП отметила системные недостатки при реализации программ Союзного государства, но сообщила, что в целом по итогам года показатели программ и задачи, определенные проектами и мероприятиями Союзного государства, выполнены. При этом объем неиспользованных бюджетных ассигнований в бюджете Союзного государства вырос в 2,3 раза – до 112,85 млн рублей. В основном это связано с экономией по результатам проведенных закупочных процедур, передает ТАСС.

Указывается, что по-прежнему «остается неопределенным» статус «активов, созданных и (или) приобретенных за счет средств бюджета Союзного государства». Нормативно-правовая база по их оценке, учету и управлению не разработана, а механизм определения долей сторон не унифицирован. Также не был решен вопрос о создании единой системы учета имущества, «достоверные данные об объектах имущества, созданных или приобретенных в результате реализации программ, проектов и мероприятий Союзного государства, отсутствуют».

Напомним, Минск и Москва возобновили обсуждение интеграционных «дорожных карт». Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но программа до сих пор не принята.