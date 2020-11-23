Ограничения из-за COVID вступили в силу в Петербурге и продлены в Подмосковье

С 23 ноября в Санкт-Петербурге вступают в силу введенные из-за ситуации с коронавирусом новые ограничительные меры. В Московской области до 29 ноября продлен запрет на массовые мероприятия.

В Петербурге ограничения касаются спортивных мероприятий, а также работы катков, ресторанов и кафе, расположенных в зданиях торговых и торгово-развлекательных центров. В Подмосковье губернатор Андрей Воробьев продлил запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Запрет вводился до 22 ноября, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о новых ограничениях, которые вводятся из-за ситуации с распространением коронавируса. В Подмосковье для лиц старше 65 лет было решено принять дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.