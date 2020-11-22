Вдова Кобзона отреагировала на информацию об установке памятника мужу в Москве

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала, что пока не знает конкретного ответа по вопросу установки памятника артисту, проект обсуждается уже третий год и, по предположению вдовы, установка памятника может затянуться еще на два года.

«Разговор об этом ведется уже третий год, но ничего пока существенного я сказать не могу, особенно, что касается суммы. Еще не было ни решения Государственной думы, еще не было ни одного официального договора. Это история минимум на два года», – передает слова вдовы РИА «Новости».

Кроме того, Нелли добавила, что это время потребуется для проведения конкурса, расчета необходимой суммы и других обязательных процедур. «У нас еще должен быть конкурс на памятник, этот конкурс продлится полгода как минимум, потом должно быть голосование, и тот, кто победит, будет делать свой проект, потом будет смета, и только после этого скажут сумму», – сказала она.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался в сентябре 2018 года на 81-м году жизни. Церемонию прощания с ним посетили несколько тысяч человек.