Путин сказал, когда поздравит избранного президента США с победой

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не поздравляет с победой на выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена. По словам Путина, нужно дождаться юридического подтверждения итогов голосования, а отсрочка с поздравлением не ухудшит и без того плохие отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Совершенно очевидно – это для всех в мире ясно, мне кажется, что для американцев это понятно: в избирательной системе США есть проблемы. Нужно там что-то менять, не нужно – это не наше дело. Это дело самого американского народа и их представителей в парламенте, дело президента, американского народа, если их устраивает – ну ради бога», – передает слова Путина ТАСС.

Как отметил президент, несовершенство избирательной системы США не дает Вашингтону права указывать на огрехи в политических системах других стран, в том числе в избирательном праве. Он также подчеркнул, что легитимность выборов в Соединенных Штатах должен оценивать сам американский народ. При этом Путин напомнил, что Россия готова работать с любым президентом США, но только при условии правового подтверждения его избранности американцами.

«Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Но кому оказано это доверие, должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом», – передает РИА «Новости» сообщение российского лидера.

Также президент объяснил, почему не поздравляет с победой на выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена. По словам Путина, нужно дождаться юридического подтверждения итогов голосования, а отсрочка с поздравлением не ухудшит и без того плохие отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные. Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту [Дональду] Трампу, и к кандидату на эту должность господину [Джозефу] Байдену. Поэтому здесь нет никаких для нас проблем. А чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела», – отметил глава страны.

Путин неоднократно говорил, что прежде чем поздравлять Байдена с победой, нужно дождаться официального подведения итогов президентских выборов. Кроме того, президент заявлял о готовности к работе с любым избранным президентом США. Российский лидер выразил надежду на нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном после избрания следующего президента Соединенных Штатов.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

В субботу суд в Пенсильвании отклонил иск избирательного штаба Трампа о признании недействительными поданных по почте бюллетеней в ходе проведения в США президентских выборов. Судья Мэттью Брэнн счел, что иск штаба Трампа содержит «надуманные, несостоятельные юридические доводы и спекулятивные обвинения».

По мнению Байдена, решение суда в Пенсильвании отклонить очередной иск Трампа продемонстрировало, что страна больше не потерпит попыток переломить исход выборов. Между тем адвокат Трампа Руди Джулиани сообщил, что в связи с отклонением иска в Пенсильвании штаб действующего президента планирует дойти с апелляцией до Верховного суда.