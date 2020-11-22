Власти Китая ввели карантин в приграничном с Россией городе

Власти КНР ввели карантин в городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай) на границе с российским Забайкальским краем из-за двух выявленных случаев вызванной коронавирусом пневмонии, сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно официальным данным, в Маньчжоули выявили два случая вызванной коронавирусом пневмонии, в связи с чем в городе ввели запрет на собрания и массовые мероприятия, закрыли развлекательные заведения, школы и детские сады. Кроме того, власти объявили о подготовке к проведению массового тестирования всех жителей города с населением около 172 тыс. человек. Оперативный штаб также временно приостановил с населенным пунктом пассажирское железнодорожное сообщении, передает ТАСС.

Китайский город Маньчжоули является важным логистическим центром на границе России и Китая: там расположен грузопассажирский пограничный переход «Забайкальск – Маньчжурия». Всего за минувшие сутки власти Китая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом: три из них были внутренними (два зафиксировано в Маньчжоули и один в Шанхае), а 14 выявлены среди прибывших из-за рубежа пассажиров.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС в формате видеоконференции назвал Китай примером успешной борьбы с коронавирусом. Он также допустил возможность производства в Китае российской вакцины «Спутник V». В Китае высоко оценили слова Путина об успехах КНР в борьбе с COVID-19.

В августе Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова РАН.

На саммите ШОС глава государства обратил внимание, что, как показали исследования, все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству российских препаратов.