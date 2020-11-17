Путин назвал Китай примером успешной борьбы с коронавирусом

Китай показал всему миру пример эффективной борьбы с эпидемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

«Китай первым столкнулся с этой угрозой, с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он отметил, что результат этой борьбы «существенный, ясный, понятный, хороший пример для других». По словам главы государства, важно, что страны БРИКС в такой работе не закрываются друг от друга.

«Мы открываем не только свои научные учреждения, свои границы для специалистов, но и открыты для продвижения вакцины, для работы в сфере производства и обмена лекарственными препаратами по борьбе с пандемией», – пояснил он.

Также Путин поддержал предложение председателя КНР Си Цзиньпина провести международный симпозиум по традиционной медицине и ее возможностям в борьбе с коронавирусом.

Ранее Путин заявил, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть развернуто в Китае и Индии.