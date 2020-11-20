В Китае высоко оценили слова Путина об успехах КНР в борьбе с COVID-19

Китайский сайт «Гуанча» опубликовал материал о выступлении президента России Владимира Путина на саммите БРИКС, в ходе которого российский лидер высоко оценил успехи КНР в борьбе с COVID-19.

«Путин по-прежнему честен и справедлив, поэтому Китай и Россия могут продолжать хорошо сотрудничать», – приводит РИА «Новости» мнение одного из комментаторов «Гуанча».

«Путин глубоко понимает усилия Китая по профилактике эпидемии, и его слова должны поспособствовать работе по предотвращению эпидемии в России, а также работе по предотвращению эпидемии во всем мире!» – поддержал его второй.

«Такой прагматичный лидер <…> избавил бы мир от лишних хлопот», – отметил третий.

«Путин – очень зрелый политик и совсем не политикан», – резюмировал четвертый.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС в формате видеоконференции назвал Китай примером успешной борьбы с коронавирусом. Он также заявил о возможном производстве российской вакцины «Спутник V» в Китае и Индии.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

На саммите ШОС глава государства обратил внимание, что, как показали исследования, все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству российских препаратов.