Лавров заявил о соблюдении интересов армян и азербайджанцев в трехстороннем соглашении по Карабаху

Заявление лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху полностью отвечает интересам армянского и азербайджанского народов в регионе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Документ полностью отвечает интересам и азербайджанского, и армянского населения этого региона», – заявил Лавров после переговоров в Баку, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это заявление нацелено на реализацию условий, «которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию».

«К тому, чтобы жить друг с другом бок о бок, независимо от этнического происхождения, независимо от религиозных убеждений – в мире и безопасности. Это самое главное», – заключил министр.

Ранее в субботу Лавров провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также 21 ноября министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян подписали документы, регламентирующие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в субботу состоялась встреча Шойгу и Алиева. В ходе нее азербайджанский лидер высоко оценил действия российских миротворцев в карабахе.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.