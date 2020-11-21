Лавров провел встречу с Пашиняном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся в Ереване в рамках визита российской межведомственной делегации.

На встрече обсуждался вопрос безопасности возвращения жителей Нагорного Карабаха в непризнанную республику. По словам Лаврова, трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана дает возможность решить эту проблему, передает РИА «Новости».

«На первом плане у нас вопросы, связанные с необходимостью решения проблем, которые возникли вокруг Нагорного Карабаха. Заявление от 9 ноября дает возможность решать все эти вопросы на основе договоренностей, которые были зафиксированы на бумаге, подписаны тремя лидерами. Прежде всего, это касается возвращения беженцев и всех гуманитарных вопросов в нынешней ситуации. Мы этому привержены», – сказал глава МИД.

Как отметил Лавров, в Карабахе приступает к работе межведомственный центр, в состав которого входит оперативная группа специалистов МЧС России. Также министр сообщил о работе Москвы с международными организациями по вопросам, касающихся безопасности Карабаха.

«Мы активно работаем с международными организациями, агентствами ООН, такими как Управление верховного комиссара по делам беженцев, детский фонд ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста. Мы связались со всеми этими организациями и их руководителями, и сегодня мы готовы обменяться идеями о том, как оптимально организовать их вклад в вопросах, которые необходимо рассмотреть и решить», – рассказал Лавров.

Пашинян в свою очередь подчеркнул, что проблема возвращения жителей Карабаха в свои дома еще не решена, однако в этом вопросе «намечается хорошая динамика».

«Есть вопросы, которые не решены. Как в дальнейшем мы будем обеспечивать использование права жителей нескольких районов на возвращение? Кто будет обеспечивать безопасность наших соотечественников, как это будет реализовываться? Это, конечно, вопросы, которые находятся в нашей повестке, и мы должны обсудить это и принять решения по этому поводу», – передает ТАСС слова премьера.

Вместе с тем премьер отметил, что Россия и Армения имеют общие взгляды на стратегическое будущее

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент России Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

В понедельник оперативная группа МЧС России, состоящая из 30 специалистов, прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Позже спасатели развернули лагерь неподалеку от столицы Карабаха. Оперативная группа войдет в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования и будет расширена до 150 человек.