Алиев и Шойгу обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

Алиев в ходе беседы с российским министром в Баку также дал высокую оценку действиям российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха, передает РИА «Новости».

«Уважаемый господин президент, я благодарен вам за то, что вы нашли время для встречи с нами для обсуждения где-то срочных, где-то актуальных и назревших вопросов. Время движется динамично быстро после принятия заявления руководителями глав государства России, Армении и Азербайджана», – сказал Шойгу на встрече.

Он добавил, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, и выразил уверенность, что такое положение дел будет сохраняться и дальше. «С исторического заявления [лидеров России, Армении и Азербайджана] прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты», – цитирует Шойгу ТАСС.

Алиев отметил, что заявление об урегулировании выполняется успешно. «На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно, и это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование», – заявил глава Азербайджана.

В субботу российский министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Баку. До этого Шойгу побывал в Ереване, где провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны страны Вагаршаком Аратюняном.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.