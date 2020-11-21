Шойгу заявил о намерении России не допустить дальнейшего кровопролития в Карабахе

Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны страны Вагаршаком Аратюняном.

Шойгу заявил, что «дальше предстоит большая работа по, я надеюсь, уже налаживанию мирной жизни в Карабахе, и с нашей стороны, конечно, главная задача – это недопущение кровопролития», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это «та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий, и мы, безусловно, настроены ее выполнить».

«Мы приехали с большим планом, надеемся его реализовать», – заключил министр.

Пашинян заявил в ответ, что во время конфликта Армения чувствовала поддержку России, президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, и Ереван благодарен за это.

«Конечно, до войны времена были тоже не простыми, но сейчас пришли более сложные времена, и мы надеемся, что в это время мы сумеем углубить наше сотрудничество с Россией в сфере безопасности в том числе. Но не только безопасности – военно-техническом сотрудничестве», – подчеркнул премьер Армении.

Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем связи между Ереваном и Москвой будут «более тесными и стратегическими».

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла «за каждую запятую».

Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха.

Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.