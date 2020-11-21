Лавров провел встречу с Пашиняном Шойгу прибыл в Баку 21 ноября 2020, 13:32

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в столицу Азербайджана Баку. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее в субботу Шойгу побывал в Ереване, где провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны страны Вагаршаком Аратюняном. В состав российской межведомственной комиссии также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава МЧС России Евгений Зиничев. Президент Владимир Путин сообщал, что задачей делегации будет рассмотрение актуальных вопросов реализации трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

