Захватчик заложников в Тбилиси задержан

МВД Грузии задержало вооруженного грабителя, который ворвался в пятницу с гранатой в отделение микрофинансовой организации в Грузии. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В результате спецоперации по освобождению заложников никто не пострадал. Детали в МВД обещали сообщить позже.

В пятницу в Тбилиси неизвестный с огнестрельным оружием проник в здание микрофинансовой организации и захватил там девятерых заложников. Захватчик потребовал запретить в стране азартные игры, а также снизить банковские проценты на кредиты и доходы фармацевтических компаний