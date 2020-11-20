Захватчик заложников в центре Тбилиси выдвинул условия

Захвативший заложников в отделении микрофинансовой организации в Грузии потребовал запретить в стране азартные игры, а также снизить банковские проценты на кредиты и доходы фармацевтических компаний. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В социальных сетях появилось видео мужчины с этими требованиями. Судя по его поведению и манере речи, он находится в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств.

Он потребовал от парламентариев принять закон о запрете азартных игр, от банков – выдавать кредиты не более чем под 7%. Также доходы фармацевтических компаний не должны превышать 10%, сказал он.

На месте мобилизована полиция, эвакуируются жильцы близлежащих зданий.

В пятницу в Тбилиси неизвестный с огнестрельным оружием проник в здание микрофинансовой организации и захватил там девятерых заложников.