Путин заявил об эффективности и безопасности российских вакцин Москалькова рассказала о работе в условиях «мирового форс-мажора» Супруга экс-президента Армении умерла от COVID-19 20 ноября 2020, 18:21 Текст: Ксения Панькова

Супруга бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян умерла в возрасте 58 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом. «К сожалению, Рита Саргсян умерла», – сообщили ТАСС в канцелярии третьего президента Армении. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что патриарх Сербский Ириней умер в пятницу утром в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

