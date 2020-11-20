Психолог рассказала о последствиях для семилетнего мальчика после похищения под Владимиром

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20 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 16:34  |  vz.ru
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За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
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Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина? Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...

Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
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    Психолог рассказала о последствиях для семилетнего мальчика после похищения под Владимиром

       20 ноября 2020, 15:16
    Фото: sledcom.ru
    Текст: Татьяна Косолапова

    Детская психика очень пластична, поэтому при правильной работе родителей и специалистов с ребенком, он может избежать психологической травмы из-за похищения под Владимиром, заявила газете ВЗГЛЯД семейный психолог Наталья Панфилова.

    Во Владимирской области в доме на отшибе глухой деревни Макариха сотрудники МВД нашли похищенного в сентябре семилетнего мальчика и провели захват. Родители школьника рассказали, что в целом ребенок чувствует себя хорошо и по отношению к ним никак не изменился. Единственное, что отмечают опекуны, это то, что он был испуган.

    «Большое значение имеет то, как мальчика похищали, потому что по большей части травмы создаются в первую очередь тогда, когда есть какая-то угроза базовым потребностям. Потребность безопасности является одной из базовых. Также на состояние после похищения влияет то, как преступник обращался с заложником», – говорит Панфилова.

    Она объясняет, что нередко дети уходят с похитителями прямо с детской площадки именно потому, что они не кажутся им опасными. То есть похититель предлагает то, что обычно нравится малышам, например, посмотреть котят или щенков. Соответственно, подобные искушения комфорта и удовольствия толкают ребенка на то, чтобы он забыл про всякие меры безопасности и пошел с этим человеком.

    «Понятно, что если дальше похититель груб и так далее, то ребенок неизбежно понимает, что попал в какую-то западню, пугается и у него появляется психологическая травма от этого контраста. Если же преступник и после похищения продолжает относительно хорошо обращаться со своим заложником, то школьник, конечно, поймет, что что-то произошло, но в таком возрасте ребенок достаточно легко верит в истории, которые ему может рассказать взрослый», – рассказывает психолог.

    Соответственно, продолжает эксперт, если же во время похищения не было физического или психологического насилия и произошедшее его не сильно испугало, то родители могут попробовать обыграть данную ситуацию и объяснить, что ничего страшного не произошло.

    «Сам захват преступника силовиками может восприниматься ребенком как удар по базовым потребностям и безопасности, потому что в одночасье он понимает, что что-то не то произошло и его обманывали. Возможно, он вообще не понимает пока, что произошло, от этого и испуг. Детское воображение может достроить все, что угодно, поэтому сама операция могла создать иллюзию того, что он оказался в эпицентре страшных событий, например, войны», – объясняет Панфилова.

     

    Собеседник подчеркивает, что нанесет ли инцидент ребенку травму, зависит от родителей: как они сумеют ребенка успокоить, стабилизировать и помочь пережить все произошедшее. Для более эффективной и правильной работы она настоятельно рекомендует обратиться к специалистам.

    «Психика детей гораздо более гибкая, чем нам кажется. Некоторые вещи даже взрослый с трудом бы пережил, но детская психика очень пластична. Здесь самое главное умело перекрывать эти страшные воспоминания чем-то приятным. Лучше, конечно, чтобы здесь подключились еще и специалисты, чтобы аккуратно порасспрашивать, что с ним происходило», – говорит эксперт.

    Она объяснят, что это нужно для того, чтобы избежать ситуации, когда родители, травмированные подобной историей еще больше, чем ребенок, начинают задавать неправильные вопросы, нагнетая ситуацию.

    Ранее генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что операции по захвату преступника осуществляются не для того, чтобы испугать заложника, а для того, чтобы вызволить его живым и обеспечить ему безопасность.


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