Маас назвал Нюрнбергский процесс триумфом цивилизации над бесчеловечностью

Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками был триумфом цивилизованного мира над бесчеловечностью, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по случаю 75-й годовщины начала судебных слушаний.

«Ровно 75 лет назад начался Нюрнбергский процесс. Здесь люди предстали перед судом за самые ужасные преступления в истории. Но судьи устроили им справедливый суд.

Торжество цивилизации над бесчеловечностью», – написал министр в своем Twitter.

При этом в МИД ФРГ отметили, что «без справедливости не может быть долгосрочного мира». «Это было руководящим принципом Нюрнбергского процесса, который начался в этот день 75 лет назад», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Также в министерстве заверили, что Берлин «в борьбе с безнаказанностью, в поддержку Международного уголовного суда и правил современной системы международного права следует этой традиции».

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на открытии международного форума в Москве «Уроки Нюрнберга» к 75-летию начала Нюрнбергского процесса возмутился обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны совместно с фашистской Германией. Его поддержал пресс-секретарь Дмитрий Песков.