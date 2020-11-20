В Кремле согласились с необходимостью жесткого наказания за осквернение памяти погибших в ВОВ

Заявления председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, который ранее предупредил об ответственности за осквернение памяти участников Великой Отечественной войны, можно только поддержать, выразил мнение пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент Владимир Путин, а также другие ведущие российские политики уже акцентировали внимание на том, что нужно «всемерно противодействовать любым попыткам искажения этой памяти» и ее сохранению и назвал это «святой задачей» с учетом российской истории. «Можно только поддержать Бастрыкина в эти заявлениях. Действительно, нужно достаточно жестко наказывать по закону всех тех, кто это делает, по нашему закону», – передает ТАСС мнение Пескова.

Также пресс-секретарь президента добавил, что Россия продолжит «самую активную работу на международной арене с партнерами в плане развития сотрудничества в мемориальной части». «Если речь идет о, скажем так, цифровом или ином присутствии на территории России, то, конечно, [возможное привлечение к ответственности] касается [граждан других стран]», – сказал он.

Песков также заявил, «если речь идет о каких-то проявлениях только в других странах, например, Соединенные Штаты за различные трансграничные попытки распространения своего законодательства, но сами этим не занимаемся».

При этом представитель Кремля указал на то, что российский МИД «самым активным образом реагирует на любые проявления, которые, наверное, можно назвать бесчувственными, в адрес памяти о Великой Отечественной войне».

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на открытии международного форума в Москве «Уроки Нюрнберга» к 75-летию начала Нюрнбергского процесса возмутился обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны совместно с фашистской Германией.

Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности, выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны. Он напомнил, что месяц назад, опираясь на решения Нюрнбергского трибунала, Солецкий суд России впервые в судопроизводстве страны признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная Горка на Новгородчине, где были зверски убиты тысячи мирных, ни в чем не повинных людей.