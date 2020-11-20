Машину милиционера из «черного списка» оппозиции взорвали в Белоруссии

Уголовное дело возбуждено в Гродно после взрыва автомобиля милиционера, личные данные которого ранее были размещены «в одном из радикальных Telegram-каналов», сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) республики.

В Telegram-канале СК Белоруссии говорится, что ночью «в милицию поступило сообщение о громком хлопке, предположительно, взрыве, в одном из дворов Гродно».

Выяснилось, что «неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю», около автомобиля «присутствовали следы горения». Также «установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства».

Кроме того, повреждения получили «три стоящих рядом автомобиля».

Владелец поврежденного авто пояснил, что он является действующим сотрудником милиции и «ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 («Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом») Уголовного кодекса. В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются», – говорится в сообщении.

Ранее Белоруссия внесла основателей Telegram-каналов Nexta и Nexta Life в список причастных к терроризму. Также был задержан администратор Telegram-канала «Белые халаты».

Напомним, президент республики Александр Лукашенко отверг возможность транзита власти в Белоруссии, спрогнозировав продолжение протестов в республике до весны 2021 года.

Он также пообещал раскрыть детали планируемых Конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании.

Тем временем экс-кандидат в президенты Белоруссии СветланаТихановская объявила о создании так называемого Народного Трибунала и амнистии за захват Лукашенко. Она также призвала белорусов 20 декабря выйти на «самый массовый марш с заявлением народного обвинения».