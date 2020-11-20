Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь).

«В целях совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих постановляю: упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи», – говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

При этом отмечается, что функции Роспечати и Россвязи передаются Министерству цифрового развития. Таким образом Минцифры станет правопреемником упраздняемых Роспечати и Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

В указе также есть поручения правительству обеспечить проведение ликвидационных процедур, определить новую численность сотрудников Минцифры и обеспечить непрерывность исполнения функций упраздняемых агентств в процессе их передачи Минцифры. Президент поручил привести другие документы и акты в соответствие с настоящим указом и изменить описание структуры федеральных органов власти.