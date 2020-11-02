Роспотребнадзор назвал сроки сохранения антител к коронавирусу

Сохранение антител к коронавирусу до пяти месяцев не вызывает сомнения, сообщения о том, что они держатся в течение четырех месяцев, были обусловлены ограниченным сроком наблюдения, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

«Тот факт, что антитела к коронавирусу сохраняются до пяти месяцев, не вызывает сомнения. Еще в начале октября мы сообщали, что, по нашим данным, у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение четырех месяцев. Это был максимальный срок наблюдения по состоянию на начало октября», – цитирует РИА «Новости» Тотоляна.

Журнал Science сообщал, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев, к такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт Синай в США.

Ранее вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода.