Москвичей предупредили о первой метели

Первая метель прогнозируется в Москве в воскресенье 22 ноября, а к понедельнику снежный покров может вырасти до пяти сантиметров, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В воскресенье прогнозируется снежок, который покроет землю. Меняется циркуляция, порывы ветра будут достигать 15 м/с, потому еще и метель будет. К понедельнику покров может вырасти до 5 см», – передает ТАСС его слова.

Вильфанд добавил, что выпавший снег вряд ли сформирует по-настоящему устойчивый снежный покров. «Это еще, конечно, не тот снег, которому можно радоваться от всей души. Насколько покров будет устойчивым, будет понятно позднее», – отметил метеоролог.

Москвичам уже сообщили, что ледяная корка на дорогах может образоваться во второй половине дня в пятницу, также ожидаются осадки и понижение температуры до нуля.

Ранее сообщалось, что в регионах европейской части России с 18 по 21 ноября прогнозируется усиление ветра, мокрый снег, метели, гололед и местами ледяной дождь. В связи с погодными условиями власти Москвы порекомендовали водителям быть аккуратнее на дорогах.