Маткапитал в беззаявительном порядке получили более 520 тыс. семей

Материнский капитал в беззаявительном порядке с 15 апреля получили более 520 тыс. родителей, сообщили в пресс-службе Минтруда. Всего с начала действия программы более 10 млн семей получили государственный сертификат на материнский капитал.

«С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 520 тыс. семей. Всего с начала действия программы более 10 млн семей получили государственный сертификат на материнский капитал, и более 8 млн семей (78%) уже обратились за распоряжением данными средствами», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Так, почти 700 тыс. семей воспользовались средствами материнского капитала с начала 2020 года. Чаще всего их использовали для улучшения жилищных условий, сообщили в пресс-службе Минтруда. «С начала года 696 тыс. 845 семей воспользовались средствами материнского капитала. Чаще всего материнский капитал использовался для улучшения жилищных условий, ежемесячных выплат на второго ребенка и оплаты образования. В этом году 61% семей, решивших распорядиться средствами материнского капитала, использовали деньги для улучшения жилищных условий (424 тыс. семей). 24% (169 тыс.) семей оформили ежемесячную выплату на второго ребенка в размере регионального прожиточного минимума. 15% получателей материнского капитала направили средства на образование детей (104 тыс.)», – рассказали в министерстве.

Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках нацпроекта «Демография». С 2007 года на эту поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок. Для семей, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, материнский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован, в дальнейшем планируется его ежегодное повышение. В сентябре в Минтруда сообщали, что в 2021 году материнский капитал вырастет до 483 тыс. 882 рублей, рост составит 3,7% по сравнению с нынешним значением.