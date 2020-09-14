В России вырастет размер материнского капитала

В 2021 году материнский капитал вырастет до 483 тыс. 882 рублей, рост составит 3,7% по сравнению с нынешним значением, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 тыс. 882 рубля на первого ребенка, 639 тыс. 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 тыс. 550 рублей», – цитирует ТАСС ведомство.

В министерстве полагают, что в следующем году право на материнский капитал получат 1,2 млн семей.

В воскресенье губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей.

В начале марта президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Согласно документу, выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей.