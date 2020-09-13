Губернатор Ульяновской области предложил ввести отцовский капитал

Следует ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, заявил глава Ульяновской области Сергей Морозов.

Губернатор отметил, что «отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье» может стать «самой весомой из вновь принятых мер». Такой капитал должен быть «дополнением к региональному материнскому капиталу», передает РИА «Новости».

Морозов сообщил, что отцовский капитал хотят сделать частью нового приоритетного регионального проекта «Многодетный регион».

Кроме того, он сказал, что нужны шаги по поддержке женщин старше 35 лет.

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.

В 2016 году председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талгат Таджуддин предложил поощрять рождаемость в России, выдавая наряду с материнским и отцовский капитал.

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