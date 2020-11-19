Минздрав призвал регионы готовиться к нагрузке на Новый год

Регионам нужно готовиться к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Новогодние праздники – это всегда дополнительные испытания и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения. Регионы должны готовиться к ним уже сейчас: необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий», – заявил министр, передает РИА «Новости».

По его словам, медицинскую помощь гражданам необходимо оказывать в полном объеме, а также нужно в полном объеме и без задержек проводить тестирование и выписку.

Мурашко отметил, что главам регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом нужно принимать ограничительные меры. «Главы регионов с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и высочайшей нагрузкой на систему здравоохранения должны предпринимать адекватные действия для улучшения ситуации. В том числе, принимать ограничительные меры на уровне региона или точечно, на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая. К сожалению, не все главы субъектов пока воспользовались этим правом», – сказал он.

Врачи по всей России должны вести пациентов в соответствии с последней версией методических рекомендаций. «Следование рекомендациям, как показывает практика, дает лучшие результаты по сохранению жизни и здоровья пациентов», – подчеркнул министр.

Мурашко призвал региону ускорить предоставление бесплатных лекарств для лечения коронавирусным больным. Он добавил, что от своевременного начала терапии зависит успех лечения.

За минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 610 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6 тыс. 438, Санкт-Петербурге – 2 тыс. 312, Московской области – 880.