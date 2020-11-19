Сознавшуюся в убийстве детей москвичку арестовали

Останкинский суд Москвы арестовал подозреваемую в убийстве двоих детей в Москве женщину, сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство следствия о заключении под стражу до 17 января в отношении Джинтураевой Анастасии удовлетворено», – сообщили ТАСС в суде.

В среду москвич, вернувшись домой, обнаружил в квартире тела своих двух детей. Также там находилась мать погибших, с которой мужчина продолжал жить вместе, несмотря на развод. Женщина на момент инцидента пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Позже она созналась в убийстве своих малолетних детей.

Уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что убийство двух детей в московской квартире собственной матерью – это вопрос социализации общества, а не государственного контроля за семьей.