Стали известны подробности обнаружения тел двух детей в Москве

Отец обнаружил тела двух детей в квартире в Москве, при этом еще до его прихода в помещении находилась мать погибших, сообщают СМИ.

Отец детей вернулся домой с работы и начал стучать в дверь, так как забыл ключи, однако ему не открывали. Забрав ключи с работы, он самостоятельно открыл дверь квартиры, после чего и обнаружил тела, передает РЕН ТВ.

Мать детей, находившаяся в квартире, находилась в неадекватном состоянии, она употребляла пиво. Отмечается, что женщина пожаловалась на подавленное моральное состояние и обратилась к врачам из-за расстройства личности.

Известно, что супруги развелись в сентябре, однако продолжали жить в одной квартире.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили тела двух детей, девочки и мальчика. Открыто уголовное дело по статье об «Убийстве малолетних».