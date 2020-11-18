В московской квартире обнаружены тела пятилетней девочки и трехлетнего мальчика

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18 ноября, среда | Последнее обновление — 03:23 | vz.ru
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Китай нанес экономике США удар в спину
Пашинян пока нужен России
Как «Луноход-1» стал советским ответом Америке
Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Что ждут от Байдена обиженные Трампом
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
К Джозефу Байдену, объявившему о победе на президентских выборах, с поздравлениями выстроились все, кого Трамп либо обидел, либо вообще называл врагами. Хотя официально победа ещё не объявлена. Подробности...
Врангель упустил шанс отдать Крым евреям
Андрей Самохин, журналист
Мог ли главнокомандующий русской армией в Крыму, генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель удержать полуостров от вторжения Красной армии и создать там долгосрочную «белую республику»? Ровно через сто лет можно поговорить об истории в сослагательном наклонении. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
На мужских конкурсах красоты все куплено женами или мамами
Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Про стремительно растущий глобальный феномен мужских конкурсов красоты узнала из разговора ребенка с друзьями. Доминирует Южная Корея. Латинская Америка догоняет. Подробности...
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента МехрибанПодробности...
Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя
Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нетПодробности...
В Сеуле показали беспилотные воздушные такси
В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-droneПодробности...
16:31
В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации
Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.Подробности...
16:11
В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя
Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.Подробности...
17:21
В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры
Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.Подробности...
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