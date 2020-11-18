Детский омбудсмен отреагировала на трагедию с убийством двух малолетних детей матерью в Москве

Убийство двух детей в московской квартире собственной матерью – это вопрос социализации общества, а не государственного контроля за семьей, заявила газете ВЗГЛЯД уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская.

В среду москвич, вернувшись домой, обнаружил в квартире тела своих двух детей. Также там находилась мать погибших, с которой мужчина продолжал жить вместе, несмотря на развод. Женщина на момент инцидента пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Позже она созналась в убийстве своих малолетних детей.

«Это общая история человечества. Всегда были преступники, и, к сожалению, такое встречается. Это, безусловно, трагедия, но однозначно, государство не должно вмешиваться (в семьи с разведенными родителями, – Прим. ВЗГЛЯД), это вопрос отношения мужчины и женщины. А то, что страдают дети – для этого существует уголовный кодекс. Женщина будет наказана, если будет доказано, что это она осуществила данное преступление», – говорит Ярославская.

Уполномоченная уточнила, что в подобных ситуациях помочь ничем не может и уверена, что государство не может и не должно вмешиваться.

«Это вопрос социализации общества, философский вопрос. Это вопрос, в каком вообще кризисе находимся все мы по своей жестокости, что говорят средства массовой информации (СМИ). Люди вообще все забыли, у них нет никаких нравственных ориентиров. И здесь вопрос не государственного контроля за семьей, не в этой плоскости проблема лежит», – резюмировала омбудсмен.

В ноябре женщина из Лас-Вегаса (штат Невада) посмотрела фильм о торговле органами, после чего утопила двух своих дочерей. Когда полиция прибыла на место преступления, американка рассуждала о стоимости детских органов, которые она смогла бы продать.