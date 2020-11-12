Американка убила детей после просмотра фильма о торговле органами

Американка Аманда Шарп-Джефферсон из Лас-Вегаса (штат Невада) подозревается в убийстве своих детей после просмотра фильма о торговле органами.

Канал KTNV-TV сообщает, что женщина якобы утопила двух дочерей. Когда полиция прибыла на место преступления, американка рассуждала о цене детских органов, которые она смогла бы продать, передает «Комсомольская правда».

Правоохранители выяснили, что до этого подозреваемая посмотрела фильм о торговле органами. Предположительно, после чего ей в голову и пришла идея расправиться с детьми.

Шарп-Джефферсон предъявили обвинение в двух убийствах.

Ранее сообщалось, что в Британии задержали медсестру, которая подозревается в убийстве восьми младенцев.