Оцифрованы картины о природе и культуре Кузбасса

Коллекция из 40 живописных картин о природе, культуре и истории Кузбасса оцифрована в выставочном зале Междуреченска, ее могут посмотреть посетители и туристы в формате мультимедиагида. Гид создан в рамках нацпроекта «Культура», сообщили в министерстве культуры и национальной политики Кузбасса.

«В экспозицию включено 40 картин талантливых художников Кузбасса. Авторы всех этих работ – люди различных профессий, но всех их объединяет любовь к Кузбассу и его жителям, желание с помощью кисти и красок показать лучшие стороны родного края, самые характерные и яркие события его жизни. Их творчество является существенным вкладом в художественную культуру страны, частью культурного наследия России. Благодаря мультимедиагиду любой посетитель через специально приложение в своем смартфоне может познакомиться с уникальными произведениями культуры и искусства в современном удобном формате», – рассказали ТАСС в министерстве.

Экспозиция «О земле Кузнецкой кистью художников» была создана в музее в Междуреченске в 2020 году и приурочена к предстоящему 300-летию с начала промышленного освоения Кузбасса, которое будет отмечаться летом 2021 года. В нее включены индустриальные пейзажи угольных предприятий, портреты шахтеров и ветеранов, а также живописные виды кузбасской природы – горные реки, хвойные леса, туристические приюты в горах. Теперь все экспонаты экспозиции доступны онлайн на единой федеральной платформе «Артефакт», где можно не только посмотреть сами картины, но и узнать больше о их сюжетах и авторах, прослушать аудиоэкскурсию.

Первые мультимедиагиды с 2019 года созданы уже в семи музеях Кузбасса по нацпроекту «Культура». Новокузнецкий краеведческий музей оцифровал археологические экспонаты XVIII века. В Кузбасском музее изобразительных искусств создан мультимедиагид по коллекции картин кемеровского художника Юргиса Прейсса, уроженца Восточной Пруссии, который в XX веке переехал в Сибирь. В областном краеведческом музее оцифрована коллекция палеонтологических находок, в том числе скелеты пситтакозавров сибирских, обитавших на территории современного Кузбасса около 130 млн лет назад. Также мультимедиагиды созданы в единственном за Уралом двухсотлетнем музее архитектуры «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке, краеведческом музее города Анжеро-Судженска и в Промышленновском историко-краеведческом музее.

«В этом году в Кузбассе появилось сразу четыре мультимедиагида, в прошлом было создано три. Эту технологию опробовали уже свыше 7,5 тыс. посетителей, которые побывали в музеях Кузбасса», – сказала министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.