Дело об избиении арбитра Широковым решили рассмотреть в особом порядке

Уголовное дело в отношении экс-игрока сборной России по футболу Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова рассмотрят в особом порядке, сообщил адвокат судьи Александр Островский.

«Судья 1050 участка вынес постановление о рассмотрении дела в особом порядке», – сообщил ТАСС Островский.

По его словам, судья не учел мнение потерпевшей стороны, которая высказывалась против. «При этом согласие потерпевших является необходимым условием для особого порядка», – подчеркнул адвокат.

Рассмотрение дела назначено на 25 ноября. В ходе заседания защита намерена объявить об отмене решения о рассмотрении дела в особом порядке.

10 августа на стадионе академии «Спартака» в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ» футболист Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова, после того как тот показал ему красную карточку за брань. СМИ сообщили, что возбуждено уголовное дело по заявлению Данченкова. Сам Широков извинялся перед арбитром.

В ноябре прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра.