Глава Камчатки заявил о возможности построить устойчивую экономику в регионе

Камчатка – место, где есть возможность построить устойчивую экономику, обеспечивающую благополучие жителей, при этом основой не является извлечение ресурсов, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время диалога с президентом бизнес-школы СКОЛКОВО Андреем Шароновым.

«Есть как минимум три фактора, которые позволяют мне делать такие выводы. Во-первых, это добыча рыбных ресурсов, во-вторых, географическое положение Камчатского края, где регион является восточными воротами Северного морского пути. Мы являемся логичным центром на этой территории. Уже сейчас Северный морской путь – конкурентоспособная артерия. На сегодня стоимость доставки одного килограмма мороженой продукции из Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга составляет порядка 15 рублей, а сама доставка занимает около двух недель. Наша задача – занять свое место в этой цепочке и правильно сформировать потоки», – приводятся слова главы Камчатки в сообщении на сайте правительства региона.

Еще одно направление в логистической части, с которым Солодов связывает развитие региона, касается туризма. Над Петропавловском-Камчатским ежедневно пролетают десятки самолетов, которые путем авиасообщения соединяют северо-американский континент и юго-восточную Азию. Одна из задач на будущее – сделать так, чтобы пассажиры пролетающих над Камчаткой самолетов прокладывали маршруты своего следования через наш край. Для этого нужен современный аэропорт. Реализация этого проекта уже стартовала и к середине 2023 года, согласно заверениям инвестора, туристы и жители края оценят новый современный аэровокзальный комплекс на Камчатке. Губернатор края отметил еще два важных направления, связанных с логистикой – это судоремонт и судостроение, которые необходимо восстановить в Камчатском крае. Третьим фактором, который может дать возможность построить на Камчатке устойчивую экономику, является туризм. При этом миссия края – научить людей думать более экологично.

Говоря о развитии главной отрасли Камчатского края, губернатор отметил, что рыба, при условии соблюдения правил, позволяет на долгие годы создать основу для устойчивого благополучия региона и стать неисчерпаемым ресурсом. Для этого нужно соблюдать объемы вылова, заботиться о чистоте акватории и отсутствии избыточного антропогенного воздействия. Такие меры дадут возможность создать своего рода вечный двигатель воспроизводства ценного ресурса в масштабах природного воспроизводства.

«Дикая рыба, как уникальный по своей ценности продукт, будет только дорожать в цене. Уже сейчас целый ряд видов лососевых с Камчатки, например, нерка, полностью идут на экспорт и ценятся в Японии, минтай отправляется в Европу через Японию. Рыба – это воспроизводимый ресурс при условии бережного к нему отношения», – подчеркнул Солодов.

При этом, по мнению губернатора края, добыча дикой рыбы является не менее экологически ответственной деятельностью, чем ее разведение. С точки зрения эффекта, который эти два процесса оказывают на природную экосистему, их влияние сопоставимо.

Отвечая на вопросы жителей, губернатор края рассказал о программах, в рамках которых молодые специалисты могут приехать работать на Камчатку, развитии предпринимательства, о ситуации с рабочими кадрами. Так, в крае действует система открытых конкурсных отборов, когда любой желающий может подать заявление на вакантную государственную должность. Что касается бизнеса, Солодов отметил, что делает ставку на развитие предпринимательского мышления среди молодежи, жителей Камчатки. Торговую модернизацию необходимо начинать с азов, то есть с изучения основ предпринимательства в колледжах, а затем и в школах.

Затронули и вопросы, касающиеся развития краевой столицы. Как сообщил Солодов, ее благоустройством нужно заниматься постепенно, и сейчас внимание власти сконцентрировано на центральной части города. При этом губернатор края считает важным вовлекать в процесс проектирования общественных пространств жителей Петропавловска-Камчатского.

Что касается развития Дальнего Востока, губернатор края считает, что для этого уже многое сделано благодаря назначению в 2013 году Юрия Трутнева полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Однако предстоит еще много преобразований, и делать это нужно, действуя постепенно и постоянно в правильном направлении.

Встреча прошла в рамках проекта «Антихрупкость 2020», платформы обмена опытом, экспертизой и знанием бизнес-школы СКОЛКОВО, выпускником которой является Солодов.