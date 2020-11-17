Виктюка похоронят во Львове

Народного артиста России Романа Виктюка решили похоронить на Украине, но прощание с ним пройдет в Москве, сообщили в его театре.

«Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание – быть похороненным рядом с мамой и папой», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Там отметили, что прощание с артистом пройдет в Москве. «Прощание будет. Трудно сказать, в каком формате, так как Роман Григорьевич еще находится в больнице», – добавили в учреждении.

Режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет. Причиной смерти СМИ назвали инсульт.