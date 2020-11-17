Названа причина смерти Виктюка

Режиссер Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет, по предварительным данным, из-за инсульта, сообщают СМИ.

Некоторое время назад Виктюка госпитализировали в ГКБ имени братьев Бахрушиных с коронавирусом, там его состояние ухудшилось, передает Пятый канал.

После этого его перевели в реанимацию в военный госпиталь, где он скончался.

Режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет.

Виктюк родился во Львове в семье учителей. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970–1974 годах был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы).

В 1970-х годах ставит спектакли в ведущих московских театрах, среди которых «Царская охота» в Театре им. Моссовета, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированная роза» во МХАТе, «Утиная охота» А. Вампилова и «Уроки музыки» Л. Петрушевской в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль – «Служанки». Является основателем Театра Романа Виктюка, котороый объединил артистов из разных театров. Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.