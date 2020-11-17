Умер Роман Виктюк

Режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», – передает ТАСС со ссылкой на представителя театра.

На доме, где жил Виктюк, могут установить мемориальную табличку. «Это ужасная и грустная новость. Он был ярким талантливым режиссером, который был ни на кого не похож. Роман Виктюк создал свой коллектив, театр. Он долго очень серьезно болел, и это большая утрата. Думаю, что в память о нем обязательно откроем табличку на доме, где он жил, если с такой просьбой обратятся к нам друзья, коллеги или близкие», – рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом.

Виктюк родился во Львове в семье учителей. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970 – 1974 годах был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы).

В 1970-х годах ставит спектакли в ведущих московских театрах, среди которых «Царская охота» в Театре им. Моссовета, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированная роза» во МХАТе, «Утиная охота» А. Вампилова и «Уроки музыки» Л. Петрушевской в Студенческом театре МГУ.В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль – «Служанки». Является основателем Театра Романа Виктюка, котороый объединил артистов из разных театров. Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.