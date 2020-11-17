Госдума одобрила законопроект о комплексном развитии территорий

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о комплексном развитии застроенных территорий и сносе аварийного жилья.

Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» в сентябре 2020 года внесли члены СФ Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко, а также глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, передает РИА «Новости».

Документ дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам – право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы. Для выхода из программы нужны более одной трети голосов собственников.

Решение о комплексном развитии территории принимается в том случае, если земельные участки как минимум наполовину заняты аварийным или ветхим жильем, или же промзоной. Кроме того, законопроект предусматривает переселение жителей, включенных в программу, с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения.

Ранее члены Совфеда внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность проводить реновацию во всех регионах России при согласии большинства собственников квартир в многоквартирном доме.