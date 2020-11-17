Мужчину обвинили в убийстве гостя из-за испачканной одежды в Сочи

В Сочи мужчину заподозрили в убийстве гостя, который испачкал одежду его сына, сообщило следственное управление СК по Краснодарскому краю.

В конце октября 45-летний житель Сочи пришел в гости к знакомому в переулке Озерном в поселке Алексеевском. Мужчины выпили и поссорились из-за того, что гость испачкал одежду малолетнего сына хозяина дома, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе конфликта обвиняемый нанес оппоненту не менее пяти ударов руками в область головы. После этого потерпевший ушел домой. По дороге состояние мужчины ухудшилось, жители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшего в больницу. Днем 5 ноября мужчина скончался в результате причиненных ему повреждений», – добавили в СК.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», его арестовали.

Летом в Воркуте убили двух полицейских. СМИ сообщали, что конфликт произошел на бытовой почве, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.